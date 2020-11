Τρύπα άνοιξε στον δρόμο και κατάπιε αυτοκίνητο

Ένα πορτοκαλί SUV ήταν παρκαρισμένο στην άκρη του δρόμου και βρέθηκε ξαφνικά στον πάτο μιας τρύπας στο Κουίνς της Νέας Υόρκης κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης.

Ο ιδιοκτήτης του βρήκε το Toyota RAV4 μισοβυθισμένο στην τρύπα και δεν πίστευε φυσικά στα μάτια του.

Το θέμα ανέβασε μάλιστα στο Twitter ο δημοτικός σύμβουλος Robert Holden.

Community Advisory:

I have been informed of an unoccupied vehicle that fell into a large sinkhole in #Maspeth.

(1/3) pic.twitter.com/befhoLtlvY

— Robert Holden (@BobHoldenNYC) November 26, 2020