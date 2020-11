Έφοδος της αστυνομίας σε υπόγειο sex club για swingers: Έπιναν παράνομα αλκοόλ, ζευγάρια έκαναν σεξ

Ένα υπόγειο swingers club στην Αστόρια της Νέας Υόρκης δέχτηκε την έφοδο της αστυνομίας για παραβίαση των περιοριστικών όρων της πανδημίας.

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της Νέας Υόρκης, το κλαμπ Caligula φιλοξενούσε εκείνη τη στιγμή περισσότερους από 80 ανθρώπους, παίζοντας δυνατή μουσική και σερβίροντας αλκοόλ, παρά τη ρητή απαγόρευση.

11/22/20 @ 0215HRS: Deputy Sheriffs shut down illegal bottle club @ 260 West 36th Street, 3rd Floor, NY: 120+ people, violation of emergency orders, no liquor license, warehousing liquor, 5 organizers charged with multiple misdemeanors, Admin Code, Health Code & ABC Law offenses. pic.twitter.com/7ZtWDgrvjw

