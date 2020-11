Η τρομακτική στιγμή της έκρηξης σε κουζίνα εστιατορίου – Άνθρωποι έτρεχαν πανικόβλητοι

Μια τεράστια έκρηξη έλαβε χώρα σε ένα μικρό εστιατόριο της νότιας Κίνας και οι κάμερες ασφαλείας έπιασαν τη στιγμή που το κατάστημα τυλίγεται στις φλόγες μέσα σε μια στιγμή.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν 34 άνθρωποι, κανείς ωστόσο δεν έχασε τη ζωή του, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Το εστιατόριο της επαρχίας Χουνάν ήταν γεμάτο από κόσμο κατά τη στιγμή της έκρηξης, καθώς ήταν η ώρα του μεσημεριανού γεύματος. Αστυνομία και πυροσβεστική δεν έχουν καταλήξει ακόμα για τα αίτια του γεγονότος.

Ανακοίνωση του τοπικού υγειονομικού γραφείου επιβεβαιώνει τους 34 τραυματίες, λέγοντας πως θα κάνει «ό,τι περνά από το χέρι του» για να σωθούν οι τραυματίες.

Η τοπική εφημερίδα «Xiao Xiang Morning News» αναφέρει πως η έκρηξη οφείλεται πιθανότατα σε φιάλη υγραερίου. Στο δικό της ρεπορτάζ, 8 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση...

