Προσφυγή στη δικαιοσύνη για «μεγάλες υποθέσεις» προαναγγέλλει ο Ντόναλντ Τραμπ

Προσφυγή στα δικαστήρια σύντομα προανήγγειλε ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτοντας «μεγάλες υποθέσεις» οι οποίες θα οδηγήσουν σε αμφισβήτηση του αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

Ο απερχόμενος πρόεδρος, ο οποίος νικήθηκε από τον Τζο Μπάιντεν, δεν δείχνει διατεθειμένος να αποδεχθεί το αποτέλεσμα των εκλογών, μολονότι η εκστρατεία του ήδη έχει ηττηθεί σε πολλές δικαστικές μάχες για την έκβασή τους.

Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε αν η εκστρατεία επανεκλογής του θα καταθέσει νέες προσφυγές. Ανέφερε πως «οι μεγάλες υποθέσεις μας, που θα δείξουν την αντισυνταγματικότητα των εκλογών του 2020, αλλά και τα απαράδεκτα πράγματα που έγιναν για την αλλαγή του αποτελέσματος, θα υποβληθούν σύντομα!»

Many of the court cases being filed all over the Country are not ours, but rather those of people that have seen horrible abuses. Our big cases showing the unconstitutionality of the 2020 Election, & the outrage of things that were done to change the outcome, will soon be filed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020