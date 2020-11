Ο Ρεπουμπλικανός Μιτ Ρόμνεϊ συγχαίρει τον Τζο Μπάιντεν

Ο γερουσιαστής και πρώην υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, Μιτ Ρόμνεϊ, ήταν σήμερα ο πρώτος εξέχων Ρεπουμπλικανός που συνεχάρη τον Τζο Μπάιντεν για τη νίκη του απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν έχει σε αυτό το στάδιο παραδεχθεί την ήττα του.

Η Αν, η σύζυγος του Μιτ Ρόμνεϊ, και εγώ απευθύνουμε τα συγχαρητήριά μας στον εκλεγέντα πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και στην εκλεγείσα αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις», ανθρώπους "καλών προθέσεων και θαυμαστού χαρακτήρα» γράφει ο γερουσιαστής της Γιούτα, που ασκεί συχνά κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ.

Ann and I extend our congratulations to President-elect Joe Biden and Vice President-elect Kamala Harris. We know both of them as people of good will and admirable character. We pray that God may bless them in the days and years ahead.

