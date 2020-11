Αμερικάνικες εκλογές: Ο Τζο Μπάιντεν είναι ο νέος Πρόεδρος των ΗΠΑ – Φεύγει από τον Λευκό Οίκο ο Τραμπ

Ο Τζο Μπάιντεν είναι ο νέος Πρόεδρος των ΗΠΑ μετά από ένα ολιγοήμερο θρίλερ. Οι εκλογές στις ΗΠΑ ανέδειξαν τον Τζο Μπάιντεν, ως τον μεγάλο νικητή ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έχασε και αναγκάζεται να μετακομίσει από τον Λευκό Οίκο μετά από τέσσερα χρόνια στο τιμόνι της χώρας.

BREAKING: JOE BIDEN WINS Joe Biden will be the 46th president of the United States, CNN projects, after a victory in Pennsylvania puts the Scranton-born Democrat over 270 https://t.co/BfoQPZaeZK #CNNElection pic.twitter.com/0RzqbA2nBn — CNN International (@cnni) November 7, 2020

Ο 77χρονος Μπάιντεν είναι πλέον ο 46ος ένοικος του Λευκού Οίκου, εξασφαλίζοντας 273 εκλέκτορες όπως λένε τα αμερικανικά δίκτυα ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πρώτος πρόεδρος από το 1992 που χάνει δεύτερη τετραετία.

Σημειώνεται πως οι προβλέψεις των μέσων βασίζονται στα ανεπίσημα αποτελέσματα πολιτειών που έχουν ήδη ολοκληρώσει την καταμέτρηση των ψήφων, αλλά και στα αναμενόμενα αποτελέσματα από πολιτείες στις οποίες συνεχίζεται η διαδικασία της καταμέτρησης.

BREAKING: Joe Biden has been elected the next President of the United States. pic.twitter.com/ELeNIf2dPf — TIME (@TIME) November 7, 2020

Joe Biden is the projected winner of the 2020 presidential election after securing Pennsylvania, according to AP and NBC News #Election2020https://t.co/iKYv4rNyAl — Twitter News (@TwitterNews) November 7, 2020

Συγκεκριμένα, στην πολιτεία της Πενσιλβάνια, με καταμετρημένο το 96% των εκτιμώμενων ψήφων μέχρι τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ συγκεντρώνει ποσοστό 49,1% των ψήφων και ο Τζο Μπάιντεν 49,6%, σύμφωνα με το ινστιτούτο Edison Research.Επίσης, στην πολιτεία της Αριζόνα, με καταμετρημένο το 97% των εκτιμώμενων ψήφων μέχρι τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ συγκεντρώνει ποσοστό 48,9% των ψήφων και ο Τζο Μπάιντεν 49,5%.

Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι φετινές εκλογές είχαν τη μεγαλύτερη συμμετοχή από το 1900, όπως μεταδίδει το BBC. Μάλιστα, ο Μπάιντεν μέχρι αυτήν τη στιγμή έχει συγκεντρώσει πάνω από 73 εκατ. ψήφους, ενώ ο Τραμπ περίπου 70 εκατ. ψήφους στην ιστορία των αμερικανικών προεδρικών εκλογών.

Υπενθυμίζεται πως ο Τραμπ πρόωρα αυτοανακηρύχθηκε νικητής των εκλογών, ενώ δεν είχε ολοκληρωθεί η καταμέτρηση των ψήφων. Από τις πρώτες ώρες μετά το κλείσιμο της κάλπης, ο Τραμπ και το επιτελείο του έκαναν λόγο για παρανομίες στην εκλογική διαδικασία προαναγγέλλοντας ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. Ακόμη και όταν άρχισε να φαίνεται η επικράτηση του Μπάιντεν, ο Τραμπ δεν δίστασε να δηλώσει πως "οι εκλογές δεν έχουν τελειώσει".

Πλέον, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών συγκεντρώνει 273 εκλεκτορικές ψήφους. Ο Μπάιντεν υπηρέτησε ως αντιπρόεδρος υπό τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, ενώ υπήρξε ο μακροβιότερος γερουσιαστής της πολιτείας του Ντέλαγουερ.

Εν τω μεταξύ, πληροφορίες που επικαλείται το CNN αναφέρουν ότι ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ θα απευθυνθεί αργότερα το βράδυ με διάγγελμα στον αμερικανικό λαό, με μια ομιλία που θα εστιάσει στο να ενώσει το αμερικανικό έθνος.

Από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε συνέντευξη Τύπου στο Four Seasons Total Landscaping στη Φιλαδέλφεια. Πολλοί θεώρησαν ότι η συνέντευξη θα γίνει σε ξενοδοχείο, που όμως διέψευσε κάτι τέτοιο, ενώ άγνωστο παραμένει τι θα πει, ειδικά και μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης στην Πενσιλβάνια.

Ο απερχόμενος πρόεδρος στην πρώτη του έξοδο μετά τις εκλογές, έφτασε πριν λίγη ώρα στο κλαμπ του γκολφ που διατηρεί στη Βιρτζίνια. Αρχικά ο Τραμπ έγραψε ότι η συνέντευξη Τύπου θα γίνει από τους δικηγόρους του, ωστόσο στη συνέχεια έγραψε απλά για «μεγάλη συνέντευξη τύπου» σε χώρο της Φιλαδέλφεια.