Εξελέγη στη Βουλή των Αντιπροσώπων ο πρώην γιατρός του Τραμπ, ο επονομαζόμενος «candy man»

Έδρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων κέρδισε ο πρώην γιατρός του Λευκού Οίκου Ρόνι Τζάκσον, ένθερμος υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει εξάρει την «εξαιρετική υγεία» του, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του CNN και του MSNBC που αναμεταδίδει το ΑΜΠΕ.

Ο πρώην στρατιωτικός γιατρός, που έχει τον βαθμό του ναυάρχου, είχε θέσει υποψηφιότητα στο Τέξας για μια έδρα την οποία άφησε κενή Ρεπουμπλικάνος βουλευτής που πήρε σύνταξη.

Δηλώνοντας ότι είναι «τιμή του» που εξελέγη, ο δρ Τζάκσον έγραψε στο Twitter: «Δεν θα υποκύψω ποτέ στις ομάδες των προοδευτικών και θα είμαι ο συντηρητικός ηγέτης που αξίζετε».

I'm honored to be elected as the next representative for Texas' 13th Congressional District. I'll NEVER back down to the liberal mobs, and I'll be the strong conservative leader that you DESERVE. I promise I'll make you proud! Thank you #TX13!

— Ronny Jackson (@RonnyJackson4TX) November 4, 2020