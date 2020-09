Λαγκάρντ: Μόνο δύο γυναίκες στο ΔΣ της ΕΚΤ – Λύπη για τις λίγες θέσεις ευθύνης «γένους θηλυκού»

Τη λύπη της για το γεγονός πως λίγες γυναίκες βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης, ακόμα και στους κόλπους του θεσμού του οποίου προΐσταται, εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ σε συνέντευξη της στο γαλλικό περιοδικό Challenges.

«Εξακολουθούν να υπάρχουν υπερβολικά λίγες γυναίκες σε θέσεις ευθύνης στον κόσμο, ιδιαίτερα στον οικονομικό και τον χρηματοπιστωτικό τομέα, περιλαμβανομένων των κεντρικών τραπεζών», δήλωσε η Λαγκάρντ, πρώτη γυναίκα επικεφαλής της ΕΚΤ, τα ηνία της οποίας ανέλαβε τον Νοέμβριο 2019.

«Από τα 25 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, η Ίζαμπελ Σνάμπελ και εγώ είμαστε οι δύο μοναδικές γυναίκες στην οικογενειακή φωτογραφία... Δεν είναι φυσιολογικό!», υπογράμμισε η Γαλλίδα πρόεδρος του θεσμού, όπως αναφέρει το ΑΜΠΕ.

Σε μήνυμά της στο Twitter, η Ίζαμπελ Σνάμπελ αντέδρασε σήμερα υπογραμμίζοντας πως «είναι δύσκολο να υπερτιμήσει κανείς τη σημασία ηγετών όπως η Κριστίν Λαγκάρντ, οι οποίοι εκφράζονται ανοικτά για τα θέματα αυτά, παρ' όλα τα φρικτά μισογυνικά σχόλια που σίγουρα θα ακολουθήσουν».

It is hard to overstate how hugely important it is to have leaders like Christine @Lagarde who openly speak out on these issues, in spite of all the dreadful, misogynist comments that will certainly follow. #EmpowerWomen https://t.co/QLeyWEzbhV

— Isabel Schnabel (@Isabel_Schnabel) September 18, 2020