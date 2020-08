Σάλος με φωτογραφία του κινέζου πρεσβευτή στο Κιριμπάτι να περπατά πάνω στις πλάτες ντόπιων

Άλλοι λένε πως είναι μια απροκάλυπτη επίδειξη της αυξανόμενης επιρροής της Κίνας στον Ειρηνικό και άλλοι πάλι ισχυρίζονται πως τα πράγματα είναι πιο απλά, καθώς πρόκειται για παραδοσιακό έθιμο του λαού.

Η επίμαχη φωτογραφία, που ανέβηκε στα κοινωνικά μέσα, εμφανίζει τον κινέζο πρεσβευτή στη Δημοκρατία του Κιριμπάτι, Tang Songgen, να περπατά πάνω στις πλάτες νεαρών αντρών. Ο Songgen κρατά από τα χέρια δυο γυναίκες ντυμένες με παραδοσιακές φορεσιές.

Είναι ο εθιμοτυπικός τρόπος καλωσορίσματος υψηλών αξιωματούχων, λένε πηγές της χώρας, την ίδια ώρα που άλλοι το θεωρούν επίδειξη της γεωπολιτικής ισχύος της Κίνας στην ευρύτερη περιοχή της Ωκεανίας.

Striking picture from Kiribati showing new Chinese Ambassador Tang Songgen welcomed off a plane. Children lying face down on the ground & ambassador is walking across them. Kiribati national anthem is "Teirake Kaini Kiribati" - “Stand up, Kiribati” pic.twitter.com/IyvAwG9Fg7

Χαρακτηριστικό εδώ το γεγονός ότι η κυβέρνηση του Κιριμπάτι άλλαξε ξαφνικά τον προηγούμενο μήνα τις διπλωματικές της συμμαχίες, αφήνοντας την Ταϊπέι για χάρη του Πεκίνου.

Οι ντόπιοι ισχυρίζονται πάντως πως οι Δυτικοί έχουν διαβάσει λάθος τη φωτογραφία και δεν είναι παρά ένα τοπικό έθιμο και τίποτα άλλο. Τόσο όμως πρώην αμερικανός ακόλουθος στο Κιριμπάτι όσο και αυστραλός ομόλογός του δήλωσαν έκπληκτοι από την εικόνα, λέγοντας χαρακτηριστικά πως τέτοιες σκηνές δεν είχαν δει ποτέ κατά την παραμονή τους στο νησιωτικό έθνος.

Lots of chatter over 1st pic of traditional welcome for Chinese dignitary to #Kiribati; Hardly a peep about 2nd at past PIFS summit in Cook Is; 3rd Samoan siva; 4th Tongan Princess welcome... I don’t think we need to explain our customs, so let’s just say cultural context is key. pic.twitter.com/vEkkoGeP4K

