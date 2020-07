Στο πλευρό του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την Αγιά Σοφιά ο Τζο Μπάιντεν

Την ευγνωμοσύνη του για το τηλεφώνημα που δέχτηκε από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος του μετέφερε την υποστήριξή του στο Οικουμενικό Πατριαρχείο για την Αγιά Σοφιά, εξέφρασε σε ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

Μέσω Twitter ο κ. Ελπιδοφόρος σημείωσε: «Είμαι ευγνώμων για το τηλεφώνημα που δέχθηκα από τον Αντιπρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Μου εξέφρασε την υποστήριξή του στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, και την αλληλεγγύη του στην επιδίωξή μας για την διατήρηση του "status quo" της Αγίας Σοφίας».

I was grateful to receive a call from VP @JoeBiden, expressing his support of our Ecumenical Patriarchate, and his solidarity with our cause to maintain the status quo for #HagiaSophia.

