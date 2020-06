Για προδοσία κατηγορεί ο Τραμπ ηγετικό στέλεχος του κινήματος «Black Lives Matter»

Για προδοσία κατηγόρησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έναν από τους ηγέτες του κινήματος Black Lives Matter, ακόμη μια ένδειξη πως ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ συνεχίζει να προτιμά τη «σκληρή» γραμμή στον συνεχιζόμενο διάλογο για τον ρατσισμό και την αστυνομική βαρβαρότητα στη χώρα.

Ο Τραμπ έκανε το σχόλιο αυτό μέσω Twitter αναφερόμενος σε σχόλια του Χοκ Νιούσομ, ηγετικού στελέχους της οργάνωσης Black Lives Matter κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Ο Νιούσομ έκρινε πως οι πρόσφατες διαδηλώσεις οδήγησαν σε ειλικρινή πολιτικό διάλογο για την προώθηση μεταρρυθμίσεων στην αστυνομία αλλά και στη σύλληψη αστυνομικών που διέπραξαν καταχρήσεις. Απέφυγε όμως να καταδικάσει τα επεισόδια, όπως σημειώνει το ΑΜΠΕ.

Black Lives Matter leader states, “If U.S. doesn’t give us what we want, then we will burn down this system and replace it”. This is Treason, Sedition, Insurrection!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 25, 2020