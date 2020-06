Καταρρακωμένος ο Τραμπ μετά το φιάσκο της προεκλογικής του συγκέντρωσης στην Οκλαχόμα

Αποτυχημένη ήταν η προεκλογική συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ στην Οκλαχόμα, που αποτελεί προπύργιό του, κάτι που αποτυπώθηκε κατά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Η εικόνα του καταρρακωμένου, αποσβολωμένου και συνάμα θυμωμένου Αμερικανού Προέδρου, να κατεβαίνει από το προεδρικό ελικόπτερο Marine One, κρατώντας στο χέρι του ένα καπέλο και έχοντας λυμένη τη γραβάτα του, έκανε το γύρο του διαδικτύου και προκάλεσε μεγάλη χαρά στους επικριτές του.

Ο Τραμπ είχε σταματήσει τις προεκλογικές συγκεντρώσεις εξαιτίας του κορονοϊού και πίστευε ότι στην Οκλαχόμα θα μπορούσε να κερδίσει το χαμένο έδαφος. Κάτι τέτοιο όμως δεν έγινε καθώς ο κόσμος που συγκεντρώθηκε ήταν πολύ λιγότερος από τον αναμενόμενο με αποτέλεσμα ο Τραμπ να μην μπορεί να κρύψει την απογοήτευσή του.

Οι χρήστες του Twitter έκαναν στην κυριολεξία πάρτι με την εικόνα του διαλυμένου ψυχολογικά Αμερικανού προέδρου.

Κάποιοι έκαναν λόγο για το «περπάτημα της ντροπής», άλλοι τον παρομοίωσαν με ηγέτες άλλων εποχών που είχαν παρόμοια τύχη και κάποιοι είπαν ότι μοιάζει με απογοητευμένο οπαδό που επιστρέφει σπίτι μετά την ήττα της ομάδας του.

It wouldve never occurred to me to use Foreigner’s “I want to know what love is” as a soundtrack for the video of a post-rally President Trump tiredly walking, tie undone and MAGA-hat-in-hand, at the White Housepic.twitter.com/ltACg09zfn — Marc Caputo (@MarcACaputo) June 21, 2020

This is the look of defeat.

This is the true #WalkofShame.

This is glorious to see. pic.twitter.com/J8SHhzp3O3 — Devin Nunes Mom (@NotDevinsMom) June 21, 2020

Who wears his downfall better? pic.twitter.com/KN0IKnZlyN — Alexander (@Alexand67640050) June 21, 2020

People heading for the 7 Train after a 12-1 loss at citi field pic.twitter.com/03DwK2Hv9U — Richard Staff (@Staff7998) June 21, 2020

Δείτε φωτογραφίες από την προεκλογική συγκέντρωση