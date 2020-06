Σοβαρά επεισόδια στις Βρυξέλλες μετά τη λήξη μεγάλης αντιρατσιστικής διαδήλωσης

Συγκρούσεις ξέσπασαν σήμερα το βράδυ στις Βρυξέλλες, μεταξύ μιας ομάδας ταραχοποιών και αστυνομικών, μετά τη λήξη της μεγάλης αντιρατσιστικής πορείας στην οποία συμμετείχαν σχεδόν 10.000 άνθρωποι.

Σπασμένες βιτρίνες, φωτιές σε κάδους απορριμμάτων, πετροπόλεμος: οι ταραχές ξέσπασαν στον εμπορικό δρόμο Ματονζέ, τη σημαντικότερη «αφρικανική» γειτονιά των Βρυξελλών, αφού διαλύθηκε η πορεία. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Looting and rioting on a grand scale has now started in #Brussels #Belgium after today’s #BlackLivesMatter protest. Looting and rioting in Brussels, Paris, Berlin, London and Stockholm. No looting in Warsaw, Prague & Budapest... Very mysterious isn’t it🤔 pic.twitter.com/k0k8lQKaJQ

— BasedPoland (@BasedPoland) June 7, 2020