Ο υπουργός Υγείας της Γερμανίας σε ασανσέρ με 13 άτομα – Η φωτογραφία που προκάλεσε σάλο

Φωτογραφία του υπουργού Υγείας Γενς Σπαν με άλλους 13 συναδέλφους του μέσα σε ασανσέρ αγανακτεί την κοινότητα του Twitter για την αδιαφορία τους να τηρήσουν της ελάχιστη απόσταση που προβλέπεται λόγω κορονοϊού κατά την επίσκεψή τους μάλιστα σε κλινική.

Ενώ η ελάχιστη απόσταση είναι από τα βασικά μέτρα για την παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορονοϊού, ήταν ο ίδιος ο Γενς Σπαν που μπήκε στο ασανσέρ του πανεπιστημιακού νοσοκομείου της πόλης Γκίσεν μαζί με τον διευθυντή της καγκελαρίας Χέλγκε Μπράουν, τον πρωθυπουργό του κρατιδίου της Έσσης Φόλκερ Μπουφιέ και άλλους κυβερνητικούς παράγοντες της περιοχής. Βέβαια, όλοι φορούσαν μάσκα, αλλά όπως τονίζουν συνεχώς οι ειδικοί αυτό δεν αρκεί για την 100% προστασία μας.

Η σχετική φωτογραφία έκανε το γύρο του διαδικτύου και προκάλεσε την ειρωνεία και την αγανάκτηση της κοινότητας του τουϊτερ.

Άλλοι θεώρησαν ότι είναι ένα αστείο, ένα φωτομοντάζ και άλλοι απαίτησαν να πληρώσουν όλοι το σχετικό πρόστιμο. Χρήστης του τουίτερ έγραψε μάλιστα ειρωνικά: «Ωραίο το παράδειγμά σας», ενώ άλλος «Αγαπητέ κύριε Σπαν, την επόμενη φορά να χρησιμοποιήσετε τις σκάλες αντί του ασανσέρ».

Ο υπουργός Υγείας προσπάθησε βέβαια αργότερα στην συνέντευξη τύπου να δικαιολογηθεί χωρίς όμως επιτυχία. Και τώρα όλοι αναρωτιούνται μα γιατί δεν είπε κανένας τίποτα μέσα στο ασανσέρ;

Abstand halten lautet das oberste Gebot im Kampf gegen Corona. Beim Besuch von Jens Spahn in der Gießener Uni-Klinik geriet das in den Hintergrund. Der Gesundheitsminister drängte sich mit anderen Politikern in einen Fahrstuhl. https://t.co/m7y16hAwk5 pic.twitter.com/bTUXFkfv0s

— DER SPIEGEL (@derspiegel) April 14, 2020