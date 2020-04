Κορονοϊός: Σωσίας του Έλβις που βρίσκεται σε καραντίνα δίνει... συναυλία στο μπαλκόνι του

Ένας επαγγελματίας σωσίας του Έλβις Πρίσλεϊ έδωσε συναυλία στη Σκωτία, με στόχο να ανυψώσει το ηθικό των συμπολιτών του που βρίσκονται σε καραντίνα εξαιτίας του νέου κορονοϊού, προκαλώντας τον ενθουσιασμό των γειτόνων του αλλά επίσης και την παρέμβαση της αστυνομίας.

Τη Δευτέρα, ο Ντιν Άλσοπ φόρεσε την ομορφότερη στολή του, αφού είχε εγκαταστήσει μεγάφωνα στο μπαλκόνι του διαμερίσματός του στο Κόατμπριτζ, δυτικά της Γλασκώβης και άρχισε να τραγουδάει την επιτυχία του 1972 του βασιλιά της ροκ «Burning Love».

Το βίντεο με τη συναυλία του το είδαν χιλιάδες φορές στο διαδίκτυο. Εκεί, διακρίνονται γείτονές του να επευφημούν και να χειροκροτούν θερμά τον τραγουδιστή. Όμως, μπορεί κανείς να δει και τους αστυνομικούς που εμφανίζονται στην πόρτα του σπιτιού του, υπό τα γιουχαϊσματα των κατοίκων της συνοικίας.

«Το έκανα όλο αυτό για το NHS (Εθνικό Σύστημα Υγείας) και για την αστυνομία» είπε ο 47χρονος Άλσοπ, όπως γράφει στον ιστότοπό της η τοπική εφημερίδα Glasgow Live.

«Κανείς στον δρόμο δεν γνώριζε τι ετοιμαζόμουν να κάνω. Εγκατέστησα τα μεγάφωνα. Ένιωθα τόση νευρικότητα, περισσότερη από τότε που έβγαινα στη σκηνή» συμπλήρωσε ο ίδιος, ο οποίος μιμείται τον Έλβις τα τελευταία 14 χρόνια.

Σύμφωνα με τον Σκωτσέζο σωσία του Έλβις Πρίσλεϊ, η αστυνομία ήρθε στο σπίτι του, αφού δέχθηκε παράπονα από κάποιον γείτονα. Όμως, οι αστυνομικοί μπόρεσαν να αντιληφθούν «την αστεία πλευρά της όλης κατάστασης».

Yessssss man 😂😂😂 the Glasgow Elvis serenading a street somewhere while the police are about to jail him #glasgow #Covid_19 #lockdown #Elvis pic.twitter.com/V6hyhgMQbJ

— Spaghetti Bolin-Hayes (@BolinHayes) March 30, 2020