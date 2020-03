Κορονοϊός: Αύριο η ψηφοφορία για το οικονομικό που πακέτο πέρασε από τη Γερουσία των ΗΠΑ

Αύριο, Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων η ψηφοφορία για το νομοθετικό πακέτο των 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων κατά των οικονομικών συνεπειών της εξάπλωσης του COVID-19, που ψήφισε η Γερουσία.

Νωρίτερα, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων η Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι είχε δηλώσει πως θα δοθεί περιθώριο 24 ωρών στους βουλευτές του αναφερόμενου νομοθετικού σώματος πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας στην ολομέλεια.

Στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, η Πελόζι μιλώντας στο τηλεοπτικό πρόγραμμα «Newshour» υπερασπίστηκε τις προβλέψεις χορήγησης βοήθειας του νομοσχεδίου, οι οποίες βρέθηκαν στο επίκεντρο άσκησης κριτικής από τους Ρεπουμπλικάνους, υποστηρίζοντας ότι το Κογκρέσο θα πρέπει να διαθέσει και άλλα κονδύλια αργότερα, με δεδομένες τις ανάγκες που υπάρχουν στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης, αλλά και σε άλλες αμερικανικές Πολιτείες.

Προς τη μεταφορά εμπορευμάτων στρέφονται οι αεροπορικές εταιρίες, με στόχο την ενίσχυση των οικονομικών εσόδων τους

Οι αεροπορικές εταιρίες Delta Air Lines Inc και Air New Zealand Ltd δήλωσαν ότι θα προσφέρουν υπηρεσίες τσάρτερ για τη μεταφορά εμπορευμάτων με επιβατικά αεροσκάφη, σε μία προσπάθεια να ενισχύσουν τα έσοδά τους, μετά το δραστικό πλήγμα που έχουν υποστεί από τη μείωση της ζήτησης, αλλά και την ακύρωση εισιτηρίων, εξαιτίας της παγκόσμιας εξάπλωσης της COVID-19.

H αεροπορική διακίνηση επιβατών σε παγκόσμιο επίπεδο έχει υποστεί σοβαρότατο πλήγμα από την πανδημία του κορονοϊού.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ταξιδιωτικός όμιλος της Αυστραλίας Flight Centre Travel Group Ltd ανακοίνωσε σήμερα ότι προγραμματίζει τη μείωση είτε προσωρινά είτε μόνιμα 6.000 τουριστικών θέσεων εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

H Virgin Australia Holdings Ltd προγραμματίζει τη μόνιμη περικοπή 1.000 θέσεων εργασίας, μεταξύ του προσωπικού των 8.000 εργαζομένων που αποσύρθηκαν από τα καθήκοντά τους, εξαιτίας των ακυρώσεων στο πτητικό έργο της εταιρίας.