Πανηγυρίζει ο Χάφταρ για τη Διάσκεψη του Βερολίνου αλλά ξέχασε την Ελλάδα!

Πανηγυρίζει ο στρατάρχης Χαλίφα Χάφταρ για τη Διάσκεψη του Βερολίνου, καθώς οι δυνάμεις που τον στηρίζουν μιλούν για διπλωματική νίκη για τον λαό της Λιβύης, ευχαρίστησαν τους φίλους τους από τους οποίους όμως απουσιάζει η Ελλάδα.

Diplomatic victory for the Libyan people today,

Courtesy of the general commander of the Libyan National Army Khalifa #Hafter and our friend.#France #Russia #Egypt #UAE #Italy.

Viva #libya viva #LNA viva #HoR pic.twitter.com/MSoE0IimvG

— M.LNA (@LNA2019M) 19 Ιανουαρίου 2020