Tόνος από «χρυσάφι»... Πουλήθηκε σε δημοπρασία 1,6 εκ. ευρώ

Ο Kiyoshi Kimura… ξαναξηλώθηκε!

Ο εκ των κορυφαίων επιχειρηματιών με εστιατόρια σούσι στην Ιαπωνία αγόρασε τόνο αντί 1,6 εκατ. ευρώ, που γίνεται ο δεύτερος πιο ακριβός στην ιστορία!

Πόσο είχε κοστίσει ο πρώτος;

Μόλις πέρυσι, και πάλι ο Kimura, είχε δώσει 3,3 εκατ. ευρώ, κάνοντας ρεκόρ τιμής! Πλέον, δηλαδή, του ανήκει και η πρώτη και η δεύτερη θέση.

A bluefin tuna weighing a staggering 608 pounds was sold for $1.8 million on Sunday at a Tokyo fish market, the second-highest price on record https://t.co/zWoLxi9b9z

Στην πρώτη δημοπρασία του νέου έτους στην αγορά ψαριών Toyosu του Τόκιο, ο τόνος των 276 κιλών κατέληξε στα χέρια του επικεφαλής της εταιρείας, που λειτουργεί τη δημοφιλή αλυσίδα εστιατορίων σούσι “Sushizanmai”.

Παρότι το ψάρι ήταν ακριβό, ο Kimura δήλωσε πως θέλει, με κάθε κόστος, να σερβίρει τον καλύτερο τόνο στους πελάτες του.

“Tuna King” gets his catch for hefty $1.8 million: Celebrated Japanese sushi businessman Kiyoshi Kimura forked over the money for a giant tuna at New Year's auction at Tokyo's main fish market https://t.co/u88eapEuRI pic.twitter.com/QdMv7LGfwc

— AFP news agency (@AFP) 5 Ιανουαρίου 2020