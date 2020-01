Φορτηγό παίρνει φωτιά και ο οδηγός καταφέρνει να σωθεί λίγο πριν εκραγεί

Ένα φορτηγό στο Μίτσιγκαν πήρε φωτιά σε δευτερόλεπτα και κάηκε ολοσχερώς, ωστόσο ο οδηγός κατάφερε να βγει και σώθηκε.

Συγκεκριμένα, το φορτηγό κινούνταν σε αυτοκινητόδρομο όταν για άγνωστο λόγο εξετράπη της πορείας του, «καρφώθηκε» σε γέφυρα και αμέσως πήρε φωτιά.

Κάποιοι έτρεξαν να βοηθήσουν, ενώ οι Αρχές που έφτασαν στο σημείο τους απομάκρυναν καθώς επρόκειτο να εκραγεί.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο οδηγός κατάφερε να σωθεί λίγα λεπτά πριν εκραγεί και καεί ολοσχερώς.

Driver escapes terrifying inferno when semi-truck smashes into an overpass and bursts into flames https://t.co/ks6MMPe3yu

— Daily Mail US (@DailyMail) 28 Δεκεμβρίου 2019