Κόντρα Τραμπ - Μακρόν σε live μετάδοση: «Ας είμαστε σοβαροί...»

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Εμανουέλ Μακρόν πραγματοποίησαν μία συνάντηση, η οποία κυριολεκτικά τα είχε όλα... από μία μικροένταση ανάμεσα τους μέχρι και το άγριο «χώσιμο» του Γάλλου προέδρου στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Πώς είναι δυνατό να είσαι μέλος του ΝΑΤΟ και να αγοράζεις τους ρωσικούς πυραύλους S-400; Απαιτούμε εξηγήσεις από τον Ερντογάν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Τραμπ επανέλαβε τη γνωστή επιχειρηματολογία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση Ομπάμα δεν πωλούσε τους πυραύλους Patriot όταν η Τουρκία τους ήθελε με αποτέλεσμα να κοιτάξει άλλες επιλογές.

Ο Μακρόν σήκωσε το γάντι και απάντησε πως όταν το αίτημα της Άγκυρας απορρίφθηκε από την κυβέρνηση Ομπάμα, η Γαλλία είχε προτείνει άλλο πυραυλικό σύστημα στην Τουρκία, ωστόσο το απέρριψε, λέγοντας ότι η επιλογή της Άγκυρας ήταν συνειδητή και θα πρέπει να δώσει σήμερα διευκρινήσεις.

Λίγο αργότερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι εξετάζει την επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία με αφορμή την αγορά του ρωσικού αμυντικού συστήματος S-400 από την Άγκυρα.

«Το εξετάζουμε τώρα και το συζητάμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Όπως γνωρίζετε, η Τουρκία ήθελε να αγοράσει το δικό μας σύστημα Patriot και η κυβέρνηση του (πρώην προέδρου Μπαράκ) Ομπάμα δεν τους έδινε και τους έδωσε μόνο όταν ήταν έτοιμοι (οι Τούρκοι) να αγοράσουν ένα άλλο σύστημα», είπε.

Ωστόσο, η καλύτερη στιγμή της συνάντησης ήταν όταν ο Τραμπ κατάφερε να προκαλέσει την έντονη αντίδραση του Γάλλου προέδρου λέγοντας του: «Ας είμαστε σοβαροί».

Πιο συγκεκριμένα,ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε ότι το ISIS έχει ηττηθεί απευθύνθηκε στον Μακρόν λέγοντας του «θα ήθελες μερικούς καλούς μαχητές του ISIS; Θα μπορούσα να στους δώσω. Μπορείς να διαλέξεις όποιον θέλεις».

In tense exchange over ISIS fighters, French Pres. Macron tells Pres. Trump, "The number one priority, because it's not yet finished, is to get rid of ISIS."

"It's not yet done. I'm sorry to say that. You still have fighters in this region." https://t.co/NEDf9tBdrP pic.twitter.com/ljt8unAEks

— ABC News (@ABC) December 3, 2019