Έλον Μάσκ: Δείτε πώς έγινε φτωχότερος κατά 768 εκατ. δολάρια

Φτωχότερος κατά 768 εκατ. δολάρια μέσα σε μόλις ένα 24ωρο έγινε ο Έλον Μασκ μετά το φιάσκο κατά της παρουσίασης του τελευταίου ηλεκτρικού οχήματος της Tesla, με τον επικεφαλής σχεδιασμού της εταιρείας να καταλήγει να... σπάει τα παράθυρα του cybertruck στην προσπάθειά του να αποδείξει πόσο... άθραυστα είναι.

Σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα Guardian, οι μετοχές της Tesla έκαναν βουτιά 6% μετά την παρουσίαση-πανωλεθρία όπως έδειξαν τα στοιχεία του Forbes. Ως αποτέλεσμα, ο Έλον Μασκ είδε την περιουσία του να συρρικνώνεται μέσα σε μια μέρα.

«Είναι κυριολεκτικά αλεξίσφαιρα σε σφαίρες από πιστόλι 9mm», είχε πει περήφανος ο Μασκ, προτού ο Φραντς φον Χολτστχάουζεν πετάξει τη μεταλλική σφαίρα στα παράθυρα – όχι μία, αλλά δύο φορές – με αποτέλεσμα να σπάσουν.

«Το θετικό είναι τουλάχιστον ότι (η σφαίρα) δεν τα διαπέρασε» είπε με εμφανή αμηχανία ο Μασκ ο οποίος μάλλον ήθελε να ανοίξει η γη να τον καταπιεί εκείνη την στιγμή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, με ανάρτησή του στο Twitter σήμερα, ο Μασκ επισήμανε ότι είχε γίνει δοκιμή με την μεταλλική μπάλα λίγη ώρα πριν από την παρουσίαση, και το τζάμι δεν έσπασε. Πόσταρε μάλιστα και σχετικό βίντεο.

Franz throws steel ball at Cybertruck window right before launch. Guess we have some improvements to make before production haha. pic.twitter.com/eB0o4tlPoz

— Elon Musk (@elonmusk) 23 Νοεμβρίου 2019