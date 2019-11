Κατάρρευση γέφυρας στη Γαλλία: «Φόβοι για μερικούς αγνοούμενους»

Μια 15χρονη έχασε τη ζωή της, ενώ εκφράζονται φόβοι για μερικούς αγνοούμενους μετά την κατάρρευση γέφυρας στον ποταμό Ταρν στην περιοχή Μιρπουά-σιρ-Ταρν, στην Τουλούζη, στη νοτιοδυτική Γαλλία, ανακοίνωσε σήμερα η νομαρχία, η εισαγγελία και η πυροσβεστική υπηρεσία της περιοχής.

«Μέχρι στιγμής έχει καταγραφεί ένα θύμα, μια 15χρονη (το πτώμα της οποίας ανασύρθηκε από τον ποταμό), ενώ η μητέρα της (...) η οποία βρισκόταν μέσα στο όχημα διεσώθη, βοηθούμενη κυρίως από περαστικούς», δήλωσε ο εισαγγελέας της Τουλούζης Ντομινίκ Αλζεαρί, εκφράζοντας φόβους για «μερικούς αγνοούμενους».

«Φαίνεται ότι υπήρχε τουλάχιστον ένα φορτηγό, ένα όχημα και ίσως ένα ημιφορτηγό που χάθηκαν στο νερό» μετά «την κατάρρευση της γέφυρας αυτής μεταλλικής κατασκευής» που συνδέει τις δύο όχθες του ποταμού Ταρν, στην περιοχή Μιρπουά-σιρ-Ταρν, στη βόρεια Τουλούζη, πρόσθεσε ο Αλζεαρί.

Η μητέρα της έφηβης που έχασε τη ζωή της βρίσκεται μεταξύ τριών ανθρώπων που διεσώθησαν, πρόσθεσε ο εισαγγελέας.

«Υπάρχουν μάλλον μερικοί αγνοούμενοι, πιθανώς ο οδηγός του φορτηγού» και ίσως αυτός ενός τρίτου οχήματος, διευκρίνισε παράλληλα ο νομάρχης Ετιέν Γκιγιό, σημειώνοντας ότι ο ακριβής αριθμός των απωλειών δεν είναι ακόμη γνωστός και ότι «αυτό που επείγει τώρα είναι να βρούμε τους αγνοούμενους».

Η γέφυρα «είχε υποβληθεί, όπως φαίνεται, στους δέοντες ελέγχους», σύμφωνα και πάλι με τον εισαγγελέα Αλζεαρί. Επίσης σύμφωνα με τις νομαρχιακές αρχές, δεν παρουσίασε «κανένα κατασκευαστικό πρόβλημα» κατά την τελευταία «ενδελεχή» επιθεώρηση που είχε γίνει σε αυτήν το 2017.

#NewsAlert: One 15 years old teen died and several other injured in the city of #Toulouse in #France, when a van plus a car were on a bridge collapsed into the river. Divers of the police department are still searching for one missing person who fell in the river. pic.twitter.com/kVjJZ4dIlH

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 18 Νοεμβρίου 2019