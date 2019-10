Αντιδράσεις στα Κατεχόμενα γιατί η Τουρκία «ξέχασε» το ψευδοκράτος

Αντιδράσεις προκλήθηκαν στα Κατεχόμενα καθώς η τουρκική Προεδρία «ξέχασε» να ευχαριστήσει το ψευδοκράτος.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το philenews.com, τις σημαίες 28 φιλικών και «αδελφών χωρών», όχι όμως και τη «σημαία» του ψευδοκράτους, περιλάμβανε χθες αργά το απόγευμα μήνυμα στον επίσημο λογαριασμό της τουρκικής Προεδρίας, με το οποίο τις ευχαριστούσε για τα μηνύματα για την 96η επέτειο ίδρυσης της Τουρκικής Δημοκρατίας.

Όταν αυτό έγινε αντιληπτό από δημοσίευμα σε τουρκοκυπριακό site, άρχισαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι αναρτήσεις και τα σχόλια, κυρίως επικριτικά ή ειρωνικά, γι’ αυτό.

Τελικά η τουρκική προεδρία, 4 ώρες μετά την αρχική ανάρτηση στο Twitter, ανέβασε νέο μήνυμα με τη σημαία της Τουρκίας και τη «σημαία» του ψευδοκράτους μόνο, ευχαριστώντας ειδικά την «αδελφική ΤΔΒΚ», όπως αναφέρεται το ψευδοκράτος.

We thank all the friendly and brotherly countries as well as organizations that share our joy on 29 October Republic Day.

Happy 96th anniversary for the proclamation of our Republic. pic.twitter.com/jRBAGXhqBu

— Turkish Presidency (@trpresidency) October 29, 2019