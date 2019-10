Κίνα: Τρεις νεκροί και δύο τραυματίες από την γέφυρα που κατέρρευσε

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δύο τραυματίστηκαν όταν τμήμα ανισόπεδου κόμβου κατέρρευσε πάνω σε διερχόμενα αυτοκίνητα στην ανατολική επαρχία Τζιανγκσού της Κίνας, μετέδωσε το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Η γέφυρα, σε τμήμα αυτοκινητοδρόμου στην πόλη Γουσί, καταπλάκωσε τρία αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι στα δύο από αυτά· το τρίτο όχημα ήταν σταθμευμένο κάτω από τη γέφυρα, χωρίς να βρίσκεται κανείς στο εσωτερικό του. Τρία αυτοκίνητα και δύο φορτηγά βρίσκονταν πάνω στη γέφυρα όταν κατέρρευσε, πάντως συγκρατήθηκαν από το στηθαίο. Δύο από τους επιβαίνοντες σε αυτά τραυματίστηκαν, όπως αναφέρει το ΑΜΠΕ.

Διενεργείται έρευνα από τις δημοτικές αρχές και στελέχη του υπουργείου Μεταφορών για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος, σύμφωνα με το Νέα Κίνα.

Bridge just collapsed in Wuxi, Jiangsu Province, China pic.twitter.com/nsk6h9JGsb

Μέλη σωστικών συνεργείων και ειδικοί του υπουργείου Μεταφορών είπαν στο πρακτορείο πως σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις της έρευνας, ή γέφυρα κατέρρευσε διότι βρίσκονταν πάνω της φορτηγά με πολύ βαρύ φορτίο.

#BREAKING: Highway viaduct collapsed in City of #Wuxi in the #Jiangsu Province, China. Injuries unknown (Video: @GregWSong) pic.twitter.com/qUAMnFegEo

