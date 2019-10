Κίνα: Γέφυρα κατέρρευσε πάνω σε αυτοκίνητα, φόβοι για νεκρούς

Φόβους για νεκρούς εκφράζουν οι αρχές στην Κίνα μετά την τρομακτική κατάρρευση σήμερα μιας οδογέφυρας πάνω σε δρόμο όπου κυκλοφορούσαν αυτοκίνητα.

Το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 18.10 τοπική ώρα (13.00 ώρα Ελλάδας) στο Γουξί, στην επαρχία Τσιανγκσού (ανατολικά), σε απόσταση περίπου 100 χλμ βορειοδυτικά της Σανγκάης, μεταδίδει το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

«Η επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη», ανέφερε το κινεζικό τηλεοπτικό δίκτυο σε ένα μήνυμα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Weibo.

Οι αρχές προσπαθούν να καθορίσουν «τον αριθμό των νεκρών και των τραυματιών».

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο από κινεζικά ΜΜΕ διακρίνεται η γέφυρα, ύψους πολλών μέτρων, να καταρρέει από μία πλευρά συνθλίβοντας τα αυτοκίνητα που βρίσκονται από κάτω.

Footage show how a viaduct just collapsed in China’s Wuxi. pic.twitter.com/FZQOcK5Thj

— Keith Zhai (@QiZHAI) October 10, 2019