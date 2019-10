Γερμανία: Με στρατιωτικά οι δράστες της επίθεσης στη συναγωγή, μία σύλληψη υπόπτου

Στη σύλληψη ενός υπόπτου προχώρησε η αστυνομία του Χάλε, για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς και τους δύο νεκρούς σε συναγωγή.

Το μεσημέρι της Τετάρτης (9/10) σήμανε συναγερμός σε ευρωπαϊκή συναγωγή, όταν μετά από επίθεση με πυροβολισμούς δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους.

«Οι δυνάμεις μας συνέλαβαν ένα άτομο», ανέφερε η αστυνομία του Χάλε στον λογαριασμό της στο Twitter. «Παραμένουμε ωστόσο σε επιφυλακή. Έχουμε αναπτύξει δυνάμεις μέσα και γύρω από τη Χάλε και προσπαθούμε να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση μέχρι να έχουμε όλες τις σχετικές πληροφορίες».

Η μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδα Bild ανέφερε στον ιστότοπό της πως οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν μπροστά από μια συναγωγή και πως μια χειροβομβίδα εκτοξεύθηκε επίσης σε εβραϊκό νεκροταφείο. Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο δίκτυο n-tv πως ένας δράστης έριξε πυροβολισμούς μέσα σε ένα κατάστημα κεμπάμπ στη Χάλε.

Στο μεταξύ, και δεύτερο περιστατικό με πυροβολισμούς αναφέρθηκε στο Λάντσμπεργκ, προάστιο του Χάλε, σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό Focus.

Wir sind mit starken Kräften in und um #Halle präsent und stabilisieren die Lage, bis alle Informationen gesichert vorliegen. #hal0910

Τα γερμανικά Μέσα έχουν δημοσιεύσει βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης, όπου φαίνεται ότι οι δράστες ήταν ντυμένοι στρατιωτικά και να πυροβολούν αδιακρίτως.

#Mehrere #Tote in #Halle in der Nähe einer #Synagoge - die Polizei fahndet nach mehreren Tätern, eine #Person wurde schon verhaftet. Die Polizei bittet die Bevölkerung in den Wohnungen zu bleiben. #shooting #germany #breaking https://t.co/m4iByuFvlb

— BlackForest (@BHeimpel) October 9, 2019