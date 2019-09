Το «Bohemian rhapsody» εντάχθηκε στο σχολικό πρόγραμμα της Ρωσίας

Στο πολιτιστικό πρόγραμμα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αφορά την γνωριμία με την «ξένη μουσική» και διδάσκεται στους μαθητές των τριών τάξεων από την 9η έως την 11η τάξη, συμπεριελήφθη και το τραγούδι «Bohemian rhapsody» του ροκ συγκροτήματος Queen.

Στον κατάλογο των έργων που συνιστώνται για μελέτη στους μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων έχουν συμπεριληφθεί το συγκρότημα Nirvana με το τραγούδι «Smells like teen spirit», οι Pink Floyd με το τραγούδι «Money», οι The Beatles με το «All you need is love» και οι ABBA με "Dancing queen".

Το «πολιτιστικό πρόγραμμα του μαθητή» όπως αποκαλείται το πρόγραμμα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, του υπουργείου Παιδείας, θα περιλαμβάνει ειδικό κατάλογο έργων για μελέτη τα οποία θα έχουν επτά διαφορετικές κατευθύνσεις : λογοτεχνία, εικαστικές τέχνες, αρχιτεκτονική, λαϊκός πολιτισμός, μουσική, θέατρο, κινηματογράφος. Σκοπός του προγράμματος είναι να συμπεριλάβει τα πιο αντιπροσωπευτικά έργα του ρωσικού και παγκόσμιου πολιτισμού. Οι μαθητές θα επιλέγουν μόνοι τους τα πιο ενδιαφέροντα για τους ίδιους έργα.

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα πολιτιστικού περιεχομένου, που εκπονήθηκε σε συνεργασία των υπουργείων Πολιτισμού και Παιδείας, εφαρμόζεται πιλοτικά από 1ης Σεπτεμβρίου σε 11 περιοχές της Ρωσίας, ενώ η επίσημη έναρξη του προγράμματος θα γίνει από 1ης Οκτωβρίου.