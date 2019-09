Αρχαιολόγοι στη Ρωσία βρήκαν... «iPhone» άνω των 2.100 ετών

Μια συσκευή που μοιάζει με iPhone βρήκαν σε έναν τάφο που χρονολογείται άνω των 2.100 ετών αρχαιολόγοι στη Ρωσία. Συγκεκριμένα, ανακάλυψαν αυτό εύρημα στην αποκαλούμενη «Ρωσική Ατλαντίδα», στη Δημοκρατία της Τιβά, που μοιάζει εντυπωσιακά με smartphone.

Στην περιοχή αυτή στη Σιβηρία, στην οποία βρίσκονται πολλοί τύμβοι και βρίσκεται κάτω από νερά για το μεγαλύτερο μέρος του έτους, φέρνει στο φως διάφορα ενδιαφέρονται πράγματα, με το τελευταίο να δημιουργεί πράγματι μεγάλη εντύπωση.

Σύμφωνα με τη Siberian Times, το μαύρο αντικείμενο είναι στην πραγματικότητα μία μεγάλη (18x19 εκατοστά) αγκράφα, διακοσμημένη με πετράδια. Ωστόσο, αυτό δεν εμπόδισε τους αρχαιολόγους να να το «βαφτίσουν» ως το «iPhone της Νατάσας», όπως ονόμασαν τη γυναίκα, τα οστά της οποίας βρέθηκαν στο σημείο.

Ο αρχαιολόγος δρ. Πάβελ Λεους δήλωσε: «Η ταφή της "Νατάσας" με το... iPhone της εποχής των Ξιονγκνού παραμένει ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα σε αυτό τον τάφο».

Το εύρημα προέρχεται από τη νεκρόπολη Άλα-Τέι (Ala-Tey) στη λεγόμενη θάλασσα Σαγιάν (Sayan), σε μια γιγάντια δεξαμενή πριν από το φράγμα της περιοχής, ένα αγαπημένο σημείο διακοπών για τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Το μέγεθος και το σχήμα του μοιάζουν εκπληκτικά με smartphone και οι ερευνητές δεν έχουν άδικο που του έδωσαν μια τέτοια ονομασία.

Archaeologists find 2,100-year-old 'iPhone' in grave of woman buried in Russian 'Atlantis'. ???? https://t.co/JaButvDDHi

— The Sun (@TheSun) September 8, 2019