Στιβ Τζομπς: Μια φωτογραφία φούντωσε ξανά τις θεωρίες συνωμοσίας πως είναι ζωντανός

Δεν είναι λίγες οι θεωρίες συνωμοσίας που θέλουν διάσημους ανθρώπους που έφυγαν από τη ζωή να είναι τελικά ζωντανοί. Από τον Αδόλφο Χίτλερ και την πριγκίπισσα Νταϊάνα μέχρι τον Έλβις Πρίσλεϊ και τον Μάικλ Τζάκσον. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνεται και ο Στιβ Τζομπς.

Μάλιστα, για τον άλλοτε Νο1 της Apple οι «φωνές» που τον θέλουν να είναι ακόμα ζωντανός, φούντωσαν, έπειτα από μια φωτογραφία που δείχνει έναν άνδρα να κάθεται σε μια πλαστική καρέκλα, στην Αίγυπτο, ο οποίος του μοιάζει εκπληκτικά.

Πρόκειται για μια μια απλά καταπληκτική ομοιότητα, ωστόσο πολλοί είναι εκείνοι που υποστήριξαν πως το σενάριο ο Τζομπς δεν έχει αποδημήσει εις Κύριον, έχοντας σκηνοθετήσει τον θάνατό του.

Conspiracy theorists claim Apple genius Steve Jobs is alive and hiding in Egypt' https://t.co/PePFKf4Jhm pic.twitter.com/yn2il4P1nZ

— The Sun (@TheSun) 26 Αυγούστου 2019