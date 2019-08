Ο πρόεδρος της Βουλής στη Νέα Ζηλανδία έγινε... babysitter

Την ώρα που οι βουλευτές στο κοινοβούλιο της Νέας Ζηλανδίας συζητούσαν για τις τιμές των καυσίμων, ο πρόεδρος του σώματος Τρέβορ Μάλαρντ ζητούσε να επικρατήσει ησυχία γιατί τάιζε με μπιμπερό τον μικρό Τουτανεκάι, τον μόλις έξι εβδομάδων γιο ενός βουλευτή.

Το βρέφος είναι γιος του βουλευτή των Εργατικών Ταμάτι Κόφεϊ και του συζύγου του και γεννήθηκε τον περασμένο μήνα από παρένθετη μητέρα. Τον είχε στην αγκαλιά του ο βουλευτής πατέρας του όταν ο πρόεδρος της Βουλής προσφέρθηκε να τον κρατήσει.

«Υπάρχουν φορές που μπορώ να φανώ χρήσιμος» αστειεύτηκε στο Reuters ο Μάλαρντ προσθέτοντας ότι, όποτε μπορεί, προσπαθεί να βοηθάει τους βουλευτές που έχουν μαζί τους στην αίθουσα τα παιδιά τους.

Ο νεογέννητος Τουτανεκάι δεν είναι το μοναδικό μωρό που πηγαίνει στη βουλή από τότε που ο Μάλαρντ χαλάρωσε τους κανονισμούς που ισχύουν για το κοινοβούλιο, το 2017, κάνοντάς τους πιο φιλικούς προς τα παιδιά.

Περίπου 12 βουλευτές απέκτησαν πρόσφατα παιδιά και η πρωθυπουργός της χώρας, η Τζασίντα Άρντερν, έγινε πέρυσι η πρώτη πρωθυπουργός στην παγκόσμια ιστορία που πήρε άδεια μητρότητας και η δεύτερη αιρετή ηγέτης στον κόσμο που γέννησε ενώ ασκούσε το αξίωμά της.

Η κόρη της, η Νέβε Τε Αρόχα, έγινε τον Σεπτέμβριο πρωτοσέλιδο όταν συνόδευσε την μητέρα της στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη.

Ο Μάλαρντ, ένας βετεράνος πολιτικός και πατέρας τριών ενήλικων παιδιών, ο οποίος έχει και έξι εγγόνια, ελπίζει ότι περισσότερα μέλη της βουλής θα ακολουθήσουν το παράδειγμά του.

«Αυτό που έχω διαπιστώσει είναι ότι ενισχύει την θετική ατμόσφαιρα του εργασιακού περιβάλλοντος», λέει, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ και προσθέτει ότι συναντάει τακτικά μωρά στους διαδρόμους της εξουσίας, ακόμη και στην εσωτερική πισίνα της βουλής.

Normally the Speaker’s chair is only used by Presiding Officers but today a VIP took the chair with me. Congratulations @tamaticoffey and Tim on the newest member of your family. pic.twitter.com/47ViKHsKkA

— Trevor Mallard (@SpeakerTrevor) 21 Αυγούστου 2019