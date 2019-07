Μάχες και πυροβολισμοί στην Καμπούλ μετά την ισχυρή έκρηξη

Στο χάος βυθίζεται μέρος της Καμπούλ, της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν, η οποία συγκλονίστηκε το πρωί από ισχυρή έκρηξη. Μετά την ανατίναξη φορτηγού με εκρηκτικά κοντά στο υπουργείο Άμυνας της χώρας, σε ώρα αιχμής, από την οποία τραυματίστηκαν τουλάχιστον 65 άνθρωποι ακολούθησαν μάχες μεταξύ των αφγανικών δυνάμεων ασφαλείας και ενόπλων, που εισέβαλαν σε κτίριο της πόλης.

Footage released on social media shows a heavy explosion which occured at around 9am in #Kabul. #Afghanistan pic.twitter.com/nsHjQwhv55

