Το tweet – πρόταση του Τραμπ σε Κιμ για συνάντηση μέσα στο Σαββατοκύριακο

Η πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να συναντήσει τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιόνγκ Ουν αυτό το Σαββατοκύριακο στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη ανάμεσα στην Βόρεια και τη Νότια Κορέα είναι μια «πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα», ανακοίνωσε σήμερα η Βόρεια Κορέα.

«Τη θεωρούμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα, αλλά δεν έχουμε δεχθεί μια επίσημη πρόταση», μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας KCNA, επικαλούμενο δήλωση της Βορειοκορεάτισσας υφυπουργού Εξωτερικών Τσόε Σον Χούι.

«Πιστεύω ότι αν γίνει η συνάντηση κορυφής Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κορέας-ΗΠΑ στην διαχωριστική γραμμή, όπως σκοπεύει ο πρόεδρος Τραμπ, αυτό θα χρησιμεύσει ως άλλη μια σημαντική ευκαιρία για την περαιτέρω εμβάθυνση των προσωπικών σχέσεων μεταξύ των δύο ηγετών και την προώθηση των διμερών σχέσεων» πρόσθεσε η Κορεάτισσα υφυπουργός.

Η πρόσκλησή του στον Κιμ για να συναντηθούν στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη ανάμεσα στη Βόρεια και τη Νότια Κορέα ήταν μια ιδέα που του ήρθε σε μια στιγμή, είχε δηλώσει ο Τραμπ νωρίτερα.

After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 Ιουνίου 2019