Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε γυναίκα να πυροβολεί και να πετά φωτιά στο σπίτι του γείτονα

Μια γυναίκα στη Οκλαχόμα των ΗΠΑ συνελήφθη από την Αστυνομία, όταν οι κάμερες ασφαλείας των απαθανάτισαν να πυροβολεί δύο φορές και στη συνέχεια να πετά μια φλεγόμενη πετσέτα σε ένα γειτονικό σπίτι.

Η Πυροσβεστική κλήθηκε να επέμβει σε ένα σπίτι που είχε πιάσει φωτιά στην Ντελ Σίτι, στις 10 Ιουνίου, όταν ο ιδιοκτήτης ανέφερε μέσω τηλεφώνου την ύπαρξη πυρκαγιάς στο γκαράζ του. Αφού πρώτα το πύρινο μέτωπο έσβησε, στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι αυτό προκλήθηκε από… εξωτερικό παράγοντα, πιθανότατα προερχόμενο από το σπίτι της γειτόνισσας, Άνι Ντάρχαμ.

Οι Αρχές ερεύνησαν το περιστατικό και στα χέρια τους ήρθε το σοκαριστικό υλικό από την κάμερα ασφαλείας, που έδειχνε την 59χρονη να επιχειρεί την εμπρηστική ενέργεια. Μάλιστα, το βίντεο που δημοσίευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Ντελ Σίτι είναι από την κάμερα του σπιτιού της ίδιας της Ντάρχαμ.

Η 59χρονη συνελήφθη μια εβδομάδα αργότερα, τη Δευτέρα 17 Ιουνίου, ενώ κατηγορείται για εμπρησμό και για πυροβολισμούς σε ξένοι οικία.

CAUGHT ON CAMERA: An Oklahoma woman was caught on a security camera firing two gunshots into her neighbor’s home before throwing a fiery towel through an open door. pic.twitter.com/vt0ktHIQBi

— CBS News (@CBSNews) 26 Ιουνίου 2019