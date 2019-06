Οι «10 ώρες στην κόλαση» για επιβάτες αεροσκάφους που γέμισε με ομίχλη

Ένα πρωτοφανές περιστατικό συνέβη στην πτήση των Αμερικανικών Αερογραμμών από το Μαϊάμι προς την Κόστα Ρίκα, με τους επιβάτες να μένουν για τρεις ολόκληρες ώρες μέσα σε μια καμπίνα με ομίχλη, στο αεροδρόμιο της Νικαράγουα! Μπορεί να ακούγεται αστείο αλλά η ταλαιπωρία των επιβατών ήταν τόσο μεγάλη, ώστε πολλοί χαρακτήρισαν την πτήση ως «10 ολόκληρες ώρες στην κόλαση!».

Τα πράγματα δεν πήγαν καλά από την αρχή. Το αεροπλάνο αρχικά αντιμετώπισε μεγάλη δυσκολία στην προσγείωση στην Λιμπέρια, μιας και ο διάδρομος ήταν γεμάτος λακούβες. Και έτσι, προσγειώθηκε αναγκαστικά στο αεροδρόμιο της Νικαράγουα. Πώς βρέθηκε όμως η ομίχλη, μέσα στην καμπίνα;

Οι ειδικοί που μελέτησαν το περιστατικό κατέληξαν στην εξής εκδοχή: Ο αέρας από το air condition, μέσα στο αεροπλάνο ήρθε σε επαφή με τον πολύ θερμό και υγρό αέρα, της περιοχής όταν το πλήρωμα άνοιξε τις πόρτες του αεροπλάνου. Ο συνδυασμός αυτός προκάλεσε ομίχλη μέσα στο σκάφος. Όπως ανάφερε υπεύθυνος της αεροπορικής εταιρείας στην Daily Mail: «Η ομίχλη αυτή οφείλεται στη διαφορά θερμοκρασίας αλλά δεν πρόκειται για καπνό, είναι κάτι πολύ φυσιολογικό».

Spent 10 hrs of hell with @AmericanAir. My flight from Mia to Lir was diverted to Nicaragua, we were stuck in a foggy plane for 3.25 hrs, they made no effort to feed my baby, no refund, no help, no hotel when they took us back to Mia. @WFLAShannon pic.twitter.com/6seg9Va8j4

— Jason Kral (@Augiewrslr) June 10, 2019