Τι δώρο έκανε ο Πούτιν στον Σι Τζινπίνγκ για τα γενέθλιά του

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ γιόρτασε σήμερα τα 66α γενέθλιά του συντροφιά με τον Ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν, που τον θεωρεί στενό φίλο του και ο οποίος του έκανε δώρο ένα... παγωτό.

Η κρατική τηλεόραση της Κίνας πρόβαλε εικόνες με τους δύο ηγέτες να κρατούν ποτήρια με σαμπάνια και να κάνουν προπόσεις στο ξενοδοχείο όπου διαμένει ο Τζινπίνγκ στην Ντουσάμπε, την πρωτεύουσα του Τατζικιστάν. Στην Ντουσάμπε φιλοξενείται φέτος η Διάσκεψη για την αλληλεπίδραση και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στην Ασία (CICA).

Ο Πούτιν του έδωσε ρωσικό παγωτό -δεν διευκρινίστηκε η γεύση- ενώ ο Κινέζος πρόεδρος ανταπέδωσε χαρίζοντάς του κινεζικό τσάι. Τον ευχαρίστησε επίσης για το δώρο του, σημειώνοντας ότι ο Πούτιν είναι εξαιρετικά δημοφιλής στην Κίνα.

