Η Deutsche Bank δίνει στις Αρχές των ΗΠΑ στοιχεία για τα δάνεια στις επιχειρήσεις Τραμπ

Τη διαδικασία για τη διάθεση οικονομικών αρχείων στη Γενική Εισαγγελία της Νέας Υόρκης ξεκίνησε η Deutsche Bank, ανταποκρινόμενη στην κλήση για την παράδοση εγγράφων, σχετικά με τα δάνεια του Ντόναλντ Τραμπ και των επιχειρήσεών του. Αυτό σημειώνει πηγή που έχει λάβει γνώση της πορείας των εξελίξεων.

Τον προηγούμενο μήνα, το Γραφείο της Γενικής Εισαγγελέως της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς εξέδωσε κλήσεις για την παράδοση αρχείων που σχετίζονται με αρκετά προγράμματα των επιχειρήσεων του προέδρου των ΗΠΑ. Η συγκεκριμένη εισαγγελέας ενεργοποίησε το πλαίσιο έρευνας μετά τη δημόσια κατάθεση του πρώην προσωπικού δικηγόρου του Τραμπ, Μάικλ Κόεν, στο Κογκρέσο, μεταδίδει το CNN.

Σύμφωνα με την κατάθεση του Κόεν, ο Τραμπ «φούσκωνε» την οικονομική αξία των περιουσιακών του στοιχείων, προκειμένου να παίρνει δάνεια. Ο πρώην δικηγόρος του παρουσίασε αντίγραφα εγγράφων με οικονομικά στοιχεία του προέδρου, για τα οποία ο ίδιος υποστήριξε ότι ανήκαν στην Deutsche Bank.

Το γραφείο της εισαγγελέως αρνήθηκε να σχολιάσει τις εξελίξεις.

Η τράπεζα, από την πλευρά της έχει ενεργοποιήσει τη διαδικασία για την παράδοση εγγράφων. Μεταξύ αυτών, ηλεκτρονικά μηνύματα, έγγραφα δανείων που σχετίζονται με το ξενοδοχείο του Τραμπ στην Ουάσινγκτον (Trump International Hotel), το ξενοδοχείο στο Μαϊάμι (Trump National Doral), αλλά και το ξενοδοχείο και τον πύργο στο Σικάγο.

Από την ίδια τράπεζα έχουν ζητηθεί επίσης έγγραφα που σχετίζονται με την ανεπιτυχή προσπάθεια του Τραμπ για την αγορά της ομάδας Buffalo Bills του αμερικανικού πρωταθλήματος φούτμπολ.

Μία εκπρόσωπος της γερμανικής τράπεζας αρνήθηκε να σχολιάσει τις εξελίξεις.

Ερευνάται το ενδεχόμενο ξεπλύματος χρημάτων από τη Ρωσία

Η Deutsche Bank είναι μία από τις λίγες μεγάλες τράπεζες που έχουν δανειοδοτήσει τις επιχειρήσεις του Τραμπ κατά τα τελευταία χρόνια. Οι επιχειρήσεις του Αμερικανού προέδρου φέρονται να έχουν δανειστεί κεφάλαια μεγαλύτερα των 300 εκατομμυρίων δολαρίων από τη γερμανική τράπεζα, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τη λέσχη γκολφ στη Φλόριντα, αλλά και ξενοδοχεία των επιχειρήσεων Τραμπ, τόσο στο Σικάγο όσο και στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί για την τριετία από το 2012 έως το 2015.

Οι Δημοκρατικοί στη Βουλή των Αντιπροσώπων εξέδωσαν στις 15 Απριλίου μία κλήση προς την Deutsche Bank, ζητώντας στοιχεία για τα οικονομικά του Ντόναλντ Τραμπ, κλιμακώνοντας τις ενέργειες τους, στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποιούν, με σημείο ενδιαφέροντος τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Αμερικανού προέδρου.

Παράλληλα, με την έκδοση της κλήσης προς την τράπεζα, οι Δημοκρατικοί κλήτευσαν κι άλλες τράπεζες. Μεταξύ αυτών, την JPMorgan Chase, την Bank of America, αλλά και την Citigroup, ζητώντας πληροφορίες σχετικά με το ενδεχόμενο ξεπλύματος χρημάτων από τη Ρωσία. Η έκδοση των κλήσεων ήρθε πρώτα στο φως της δημοσιότητας, από την εφημερίδα The New York Times.

Οι Επιτροπές για τις Υπηρεσίες Πληροφοριών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής των Αντιπροσώπων που εξέδωσαν τις κλήσεις, αναμένεται ότι θα προχωρήσουν και στην έκδοση νέων κλήσεων με στόχο τα οικονομικά του προέδρου Τραμπ, σε σύντομο χρονικό διάστημα, όπως είχαν δηλώσει βοηθοί των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο.

«Στο πλαίσιο της εποπτικής δικαιοδοσίας και της έρευνας που έχει εγκριθεί για ισχυρισμούς που είναι σχετικοί με την άσκηση ξένης επιρροής στην πολιτική ζωή των ΗΠΑ, η Επιτροπή για τις Υπηρεσίες Πληροφοριών εξέδωσε κλήσεις προς οικονομικούς φορείς και σε συντονισμό με την Επιτροπή Οικονομικών Υπηρεσιών. Μεταξύ αυτών, μία φιλική κλήση προς την Deutsche Bank, η οποία συνεργάζεται με τις επιτροπές», είχε δηλώσει ο Δημοκρατικός Άνταμ Σιφ, ο οποίος είναι πρόεδρος στην Επιτροπή για τις Υπηρεσίες Πληροφοριών, προσθέτοντας: «Προσβλέπουμε στην συνεχιζόμενη συνεργασία και συμμόρφωσή τους».

Η έκδοση των κλήσεων αποτέλεσε την πιο πρόσφατη ένδειξη ότι οι Δημοκρατικοί στην Βουλή των Αντιπροσώπων έχουν περάσει την «κόκκινη γραμμή», που έχει καθορίσει ο πρόεδρος Τραμπ για έρευνες γύρω από τα οικονομικά του.

Η Deutsche Bank είναι εδώ και καιρό ένας στόχος υψηλής αξίας για τους Δημοκρατικούς, καθώς η τράπεζα έχει δανείσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ στη διάρκεια των χρόνων που πέρασαν για τη χρηματοδότηση των μεσιτικών δραστηριοτήτων του. Παράλληλα, η ίδια τράπεζα διερευνάται για τον ρόλο που πιθανώς είχε στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος, από την Ρωσία.

Οι Δημοκρατικοί θέλουν να μάθουν αν η Ρωσία είχε κάποιον τρόπο άσκησης οικονομικών πιέσεων στον Ντόναλντ Τραμπ μέσω της Deutsche Bank, αλλά κι άλλων δανειοδοτήσεων που είχε λάβει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η Deutsche Bank, από την πλευρά της, είχε δηλώσει ότι βρίσκεται σε «έναν παραγωγικό διάλογο με την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, αλλά και την Επιτροπή για τις Υπηρεσίες Πληροφοριών. Παραμένουμε δεσμευμένοι στην παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών προς όλες τις εξουσιοδοτημένες έρευνες, κατά τρόπο που είναι σύμφωνος με τις νομικές μας υποχρεώσεις», είχε τονίσει η τράπεζα.