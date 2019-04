Η αστυνομία βρήκε 38 σκύλους στο σπίτι της γυναίκας που πέταξε στα σκουπίδια νεογέννητα κουτάβια

Επτά κατηγορίες για κακομεταχείριση ζώων αντιμετωπίζει η γυναίκα που καταγράφηκε πριν λίγες μέρες σε βίντεο να πετά μία σακούλα με νεογέννητα κουτάβια σε κάδο σκουπιδιών.

Πρόκειται για την 54χρονη Deborah Sue Culwell, σύμφωνα με το abcNews, ενώ η αστυνομία διαπίστωσε, μετά τη σύλληψή της, πως τα κουτάβια που πέταξε στα σκουπίδια δεν ήταν τα μόνα που είχε κακομεταχειριστεί.

Commander Chris Mayer arrested a woman this afternoon on suspicion of felony animal cruelty for the incident involving the alleged puppy dumping in Coachella. More info to follow on our official Website. #RivCoNOW pic.twitter.com/lPX44RBaGm

