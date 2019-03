Οι Ρώσοι μισθοφόροι της ομάδας «Βάγκνερ» που προσγειώθηκαν στη Βενεζουέλα

Άντρες και υλικό της ειδικής ομάδας μισθοφόρων «Βάγκνερ», που η Μόσχα χρησιμοποίησε πρόσφατα και στα μέτωπα της Συρίας, φέρεται να μετέφεραν αεροπλάνα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων που εθεάθησαν να προσγειώνονται στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με δημοσιεύματα του διεθνή Τύπου.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, την ομάδα αποτελούν περίπου 100 καταδρομείς με καταγωγή τόσο από τη Ρωσία και τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες αλλά και από άλλες χώρες.

Η Δύση τους έχει κατηγορήσει για ακρότητες στο μέτωπο της Ουκρανίας.

Photos of the 2 RuAF airplanes that landed in Caracas today. An IL-62 and an AN-124#Venezuela #Russia pic.twitter.com/BY5cFHmwzn

— CNW (@ConflictsW) 23 Μαρτίου 2019