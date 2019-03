Ρωσικά αεροσκάφη με 99 στρατιωτικούς και 35 τόνους υλικών στο Καράκας

Δύο ρωσικά αεροσκάφη που μετάφεραν περί τους 100 στρατιωτικούς και 35 τόνους υλικών «στο πλαίσιο της συνεργασίας σε τεχνικό και στρατιωτικό επίπεδο» με τη Βενεζουέλα αφίχθησαν στο Καράκας, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Sputnik, όπως μεταδίδει το AFP.

I think this is disembarkment. On the footage of landing An-124 these heavy trucks were empty.

Photo of the ????????#RussianAF Antonov An-124 airplane in #Caracas ????????#Venezuela today, March 23 2019 pic.twitter.com/27LRcJ8NpP

— Capt(N) (@Capt_Navy) 24 Μαρτίου 2019