Η πρωτότυπη χάρη που ζητούν αστυνομικοί από τους πολίτες

Το κύμα πολικού ψύχους που χτυπά τα τελευταία 24ωρα τις μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ οδήγησε σε μια πρωτότυπη ανακοίνωση/παράκληση που έκανε το αστυνομικό τμήμα του Warrensburg στο Μιζούρι. Συγκεκριμένα, σε ανάρτηση που δημοσίευσε τη Δευτέρα 21/1 στο Facebook, το αστυνομικό τμήμα παρακαλεί τους πολίτες να απέχουν από εγκληματικές ενέργειες λόγω ψύχους!

«Λοιπόν... σας ζητάμε μια χάρη (τουλάχιστον για τρεις ημέρες): μπορείτε να περιορίσετε τις εγκληματικές ενέργειες στο ελάχιστο;», αναφέρει χαρακτηριστικά το ποστ του αστυνομικού τμήματος. «Κάνει πραγματικά πολύ κρύο έξω... κάντε στον εαυτό σας και σε μας τη χάρη... μείνετε μέσα. Να είστε καλοί μεταξύ σας».

Μάλιστα, δεν έμεινε μόνο στην παράκληση, αλλά συμβουλεύει το κοινό να περάσει την ώρα του βλέποντας το δημοφιλές reality σόου «Say Yes to the Dress».

Το ποστ έγινε viral αριθμώντας περισσότερες από 3.000 κοινοποιήσεις και συγκεντρώνοντας εκατοντάδες σχόλια, τα περισσότερα εκ των οποίων χιουμοριστικά.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του τηλεοπτικού δικτύου Fox 4, αυτές τις ημέρες θα επικρατούν στην περιοχή πολικές θερμοκρασίες που θα κυμαίνονται από -20 έως -30 βαθμούς Κελσίου.