Τον παράτησε η φίλη του και ξέσπασε σε αντιπροσωπεία της Porsche

Ζημιές αρκετών χιλιάδων δολαρίων προκάλεσε ένας 20χρονος που εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε αντιπροσωπεία της Porsche, αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο για το γεγονός ότι τον παράτησε η φίλη του.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Δευτέρας 7 Ιανουαρίου, λίγο πριν τις 23:00, στο κέντρο του Τορόντο.

Ο Rakhmatullo Sotvoldiyev ξέσπασε για το χωρισμό του οδηγώντας το Yaris του μέσα στην αντιπροσωπεία της Porsche, προκαλώντας ζημιές τόσο στις εγκαταστάσεις όσο και σε εκθέματα. Σε κάποια από τα γερμανικά supercars μάλιστα έγραψε με ανεξίτηλο μαρκαδόρο διάφορα, μεταξύ αυτών και τη λέξη «Eve» που εικάζεται πως είναι το όνομα της πρώην αγαπημένης του.

Την ώρα του περιστατικού, εντός της αντιπροσωπείας βρίσκονταν ένας υπάλληλος της ασφάλειας και μια καθαρίστρια. Όταν ο υπάλληλος τον ρώτησε τι κάνει, ο 20χρονος του απάντησε «απλά έχω μια κακή μέρα».

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το ύψος των ζημιών που προκάλεσε σε οχήματα και στο κτήριο προσεγγίζουν τα 100.000 δολάρια.

A man drove his car into a Porsche dealership damaging at least two cars, then filling the dealership with smoke from his revving tires and finally writing with marker on another car. Witnesses inside the dealership tell @CityNews the man stated he was “having a bad day.” pic.twitter.com/XcQgiqqaVG

— DanielB (@focusthatcamera) January 8, 2019