Το ξεχωριστό χριστουγεννιάτικο δώρο στους γονείς του και η αντίδρασή τους

Ο Brady Singer είναι ένας 22χρονος πολλά υποσχόμενος παίκτης του μπέιζμπολ που αγωνίζεται στο MLB με τους Kansas City Royals. Έχοντας βρει πια το δρόμο του αποφάσισε πως ήρθε η ώρα να ξεπληρώσει κατά κάποιο τρόπο τις θυσίες που τόσα χρόνια έκαναν οι γονείς του ώστε να μπορέσει να πραγματοποιήσει το όνειρό του.

Με το μπόνους μεταγραφής που έλαβε το καλοκαίρι το οποίο ανήλθε στα 4,25 εκατομμύρια δολάρια ξόφλησε τα χρέη και τα δάνεια που είχαν οι γονείς του. Αυτό ήταν το ξεχωριστό δώρο Χριστουγέννων που τους έκανε και τους ενημέρωσε σχετικά μέσω μιας συγκινητικής επιστολής την οποία διάβασε η μητέρα του, Jacquelyn, έχοντας στο πλευρό της τον πατέρα του, Brett, την ώρα που ο νεαρός πίτσερ κατέγραφε τη στιγμή σε βίντεο.

«Αγαπημένοι μου γονείς, θέλω απλά να σας πω "ευχαριστώ" για όλα όσα κάνατε για να με βοηθήσετε να πετύχω τα όνειρά μου. Δεν υπήρχε καμία απολύτως περίπτωση να τα καταφέρω μόνος μου. Και οι δυο σας ξοδέψατε κάθε δεκάρα που είχατε για να με κάνετε να χαμογελώ. Το χαμόγελό μου και η εκτίμησή μου για εσάς θα είναι παντοτινά. Τα χρήματα που ξοδέψατε σε ταξίδια, εξοπλισμό, ξενοδοχεία, φαγητό και όλα αυτά τα ενεργειακά ποτά που ήπια είναι πολύ περισσότερα από όσα θα μπορούσα ποτέ να σας δώσω. Υπάρχει όμως κάτι που θέλω να σας δώσω».

Today is very special to my heart. To give back to the two people who have given up everything to support my brother and I. I can’t thank them enough. Love you Mom and Dad pic.twitter.com/AFHi2Xma0c

— Brady Singer (@Bsinger51) 25 Δεκεμβρίου 2018