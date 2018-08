Έπεσε από κρουαζιερόπλοιο και επιβίωσε για 10 ώρες με γιόγκα και τραγούδι

Μία Βρετανίδα διασώθηκε από την ακτοφυλακή της Κροατίας μετά από δέκα ώρες που πάλευε με τα κύματα στην Αδριατική, αφού έπεσε από κρουαζιερόπλοιο.

Η 46χρονη Κέι Λόνγκσταφ, σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, διακομίστηκε σε νοσοκομείο στην Πούλα της Κροατίας, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 46χρονη έπεσε από το κρουαζιερόπλοιο Norwegian Star περίπου 100 χιλιόμετρα από τις ακτές της Κροατίας, λίγο πριν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου και καθώς το πλοίο κινείτο από το λιμάνι της Βεργκαρόλα προς τη Βενετία.

Μετά από κινητοποίηση της ακτοφυλακής, καθώς και ιδιωτικών σκαφών και ενός αεροσκάφους, η γυναίκα εντοπίστηκε λίγο μετά τις 9:30 το πρωί σε απόσταση περίπου 1,3 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου έπεσε.

«Είμαι πολύ τυχερή που είναι ζωντανή… έπεσα από το πίσω μέρος του κρουαζιερόπλοιου και ήμουν στο νερό για δέκα ώρες, οπότε και αυτοί οι θαυμάσιοι τύποι με έσωσαν», δήλωσε η Λόνγκσταφ στο κροατικό δίκτυο HRT.

Ένας από τους διασώστες δήλωσε στη Sun: «Είπε ότι το γεγονός πως κάνει γιόγκα τη βοήθησε, καθώς ήταν σε καλή φυσική κατάσταση. Και είπε ότι τραγουδούσε για να μην κρυώνει στη θάλασσα τη νύχτα».

Εκπρόσωπος του κροατικού υπουργείου Ναυτιλίας δήλωσε στη Sun ότι χάρη στις κάμερες ασφαλείας, οι διασώστες ήξεραν την ακριβή στιγμή που η Λόνγκσταφ έπεσε στο νερό. «Επειδή γνώριζαν την ώρα, μπορούσαν να γνωρίζουν την ακριβή θέση του πλοίου», εξήγησε.

Ο καπετάνιος του διασωστικού πλοίου, Λόβρο Ορέσκοβιτς, ανέφερε πως η γυναίκα ήταν εξαντλημένη, προσθέτοντας: «Χαρήκαμε πολύ που σώσαμε μία ανθρώπινη ζωή».

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε από το κρουαζιερόπλοιο η γυναίκα ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές και η βρετανική πρεσβεία στην Κροατία έχει ενημερωθεί.

A 46-year-old British woman has been rescued after falling from a cruise ship and spending almost 10 hours in the Adriatic Sea off the coast of Croatia pic.twitter.com/sXRXjiEQM2

— TRT World Now (@TRTWorldNow) August 20, 2018