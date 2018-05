Ένας νεκρός από την επίθεση με μαχαίρι στο Παρίσι

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα στο Παρίσι και αρκετοί τραυματίστηκαν όταν ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον περαστικών, προτού τον πυροβολήσουν και τον σκοτώσουν αστυνομικοί, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο αστυνομικές πηγές και πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης.

Η επίθεση σημειώθηκε στο 2ο Διαμέρισμα, στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης «εξουδετερώθηκε». Τα κίνητρά του δεν έχουν αποσαφηνιστεί.

#Paris 1 dead 3 injured in terrorist stabbing attack. The stabber who shouted Allah u Akbar as been shot by Police and is dead@StateDept @jrossman12 @rcallimachi @W_K_Martin_III pic.twitter.com/OMbvCugIXf

— Unofficial ✡MOSSAD✡ (@MossadNews) 12 Μαΐου 2018