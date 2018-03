Αγωνιώδεις προσπάθειες απεγκλωβισμού κάτω από τα συντρίμμια της πεζογέφυρας

Μια πεζογέφυρα κατέρρευσε σήμερα στην κομητεία Μαϊάμι-Ντέιντ της Φλόριντας, σε έναν αυτοκινητόδρομο με έξι λωρίδες κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να παγιδευτούν στα συντρίμμια πολλά οχήματα που περνούσαν από κάτω.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για πολλούς νεκρούς.

Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, η γέφυρα συνδέει το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Φλόριντας με την πόλη Σουιτγουόερ και είχε εγκαινιαστεί πριν από λίγες ημέρες, το πρωί του περασμένου Σαββάτου. Η γέφυρα είχε ολοκληρωθεί και παραδοθεί αλλά δεν είχε ωστόσο ανοίξει ακόμη για το κοινό.

“I’m shaking” Eyewitness videos show the scene at Florida International University in Miami, Florida, moments after a pedestrian bridge collapsed onto a roadway. https://t.co/ddDJvf3Idb pic.twitter.com/7TEbh8lIb8

— Nightline (@Nightline) March 15, 2018