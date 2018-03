Αμερικανός πολιτικός σκέφτηκε να ειρωνευτεί μεταθανάτια τον Στίβεν Χόκινγκ

Ο Briscoe Cain είναι όχι μόνο δικηγόρος του Τέξας, αλλά και μέλος της τοπικής Βουλής με το κόμμα των Ρεπουμπλικανών.

Συντηρητικών αρχών και θεοσεβούμενος χριστιανός, είπε να «τιτιβίσει» κάτι για τον εκλιπόντα κορυφαίο επιστήμονα που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.

Stephen Hawking now knows the truth about how the universe was actually made.

My condolences to his family.

— Briscoe Cain (@BriscoeCain) March 14, 2018