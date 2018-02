O Τραμπ τα βάζει με το FBI για το μακελειό στη Φλόριντα

Για ακόμα μια φορά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τα βάζει με το FBI, αυτή τη φορά για το μακελειό στο σχολείο της Φλόριντας με τους 17 νεκρούς.

Ο Τραμπ με ένα tweet του κατηγόρησε το FBI όται αγνόησε τα στοιχεία πριν το μακελειό, επειδή ασχολούνταν με το να αποδείξει ότι υπάρχει ρωσική ανάμειξη στις προεδρικές εκλογές του 2016.

«Είναι πολύ λυπηρό που το FBI έχασε όλες τις ενδείξεις που είχε για τον δράστη στη Φλόριντα. Αυτό δεν είναι αποδεκτό. Σπαταλούν πολύ χρόνο προσπαθώντας να αποδείξουν ρωσική ανάμειξη στην εκστρατεία Τραμπ. Δεν υπάρχει ανάμειξη. Επιστρέψτε στα βασικά σας καθήκοντα και όλοι θα είμαστε περήφανοι», τόνισε.

Ηδη το FBI έχει παραδεχθεί ότι απέτυχε να αξιοποιήσει πληροφορίες για τον Νίκολας Κρουζ, τον 19χρονο ο οποίος σκότωσε 17 ανθρώπους όταν άνοιξε πυρ στο σχολείο στο Πάρκλαντ.

Very sad that the FBI missed all of the many signals sent out by the Florida school shooter. This is not acceptable. They are spending too much time trying to prove Russian collusion with the Trump campaign - there is no collusion. Get back to the basics and make us all proud!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 Φεβρουαρίου 2018