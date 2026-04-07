Το Ακάνθινο Στέφανο, το ιερό αυτό κειμήλιο της Χριστιανοσύνης που επέζησε της καταστροφικής πυρκαγιάς που ξέσπασε στην Παναγία των Παρισίων το 2019, εκτέθηκε για προσκύνημα και φέτος στον Καθεδρικό Ναό της πόλης, με κάθε επισημότητα.

Στις 3 Απριλίου 2026, τη Μεγάλη Παρασκευή για τους Καθολικούς, ο Καθεδρικός Ναός της Παναγίας των Παρισίων στο Παρίσι άνοιξε και παρουσίασε για άλλη μια φορά το ιερό κειμήλιο από τις 10 το πρωί έως και τις 5 το απόγευμα μέσα στον Ιερό Ναό.

Το Ακάνθινο Στέφανο αποτελεί μέρος της θρησκευτικής ιστορίας του Παρισιού εδώ και αιώνες, με τους κληρικούς της Παναγίας των Παρισίων να εξηγούν την ιστορία του, κατά την οποία ο Άγιος Λουδοβίκος έφερε το λείψανο του Πάθους στο Παρίσι το 1239. Αρχικά το Ακάνθινο Στέφανο φυλασσόταν στο Sainte Chapelle και αργότερα μεταφέρθηκε στο θησαυροφυλάκιο της Παναγίας των Παρισίων, το 1806.

Το γεγονός της φετινής παρουσίασης του Ακάνθινου Στέφανου αποκτά επίσης ιδιαίτερη σημασία στα χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2019. Το Ακάνθινο Στέφανο επέζησε της καταστροφής και η Παναγία των Παρισίων άνοιξε ξανά τον Δεκέμβριο του 2024 μετά την αποκατάστασή της. Έκτοτε, επισημαίνεται ότι το ιερό κειμήλιο έχει ανακτήσει τη θέση του στη δημόσια θρησκευτική ζωή του καθεδρικού ναού του Παρισιού.