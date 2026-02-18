Ένας οπλισμένος Αμερικανός τουρίστας ξυλοκοπήθηκε και μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τέσσερις άνδρες στην Μπανγκόκ, ενώ ικέτευε την πολύ νεότερη Ταϊλανδή πρώην σύντροφό του να τον δεχτεί πίσω, σε μια αιματηρή αναμέτρηση ερωτικού τριγώνου, σύμφωνα με τη New York Post.

Ο 54χρονος Στάιν Χιθ Κόουλ βρέθηκε νεκρός με πέντε μαχαιριές και δύο σπασμένα πόδια, αφού τέσσερις ντόπιοι άνδρες –μεταξύ των οποίων ο νέος σύντροφος της πρώην του και ο αδελφός της– φέρονται να του έστησαν ενέδρα τη Δευτέρα το απόγευμα, την ώρα που προσπαθούσε απεγνωσμένα να επανασυνδεθεί με την 24χρονη Ναν Φόουτ Αρ Τσο, ανέφερε η Mirror.

American tourist beaten, stabbed to death in Bangkok after begging Thai girlfriend to take him back in love triangle horror https://t.co/ohrmSMlGmv pic.twitter.com/CnoJfHFP5f — New York Post (@nypost) February 17, 2026

Η φονική σύγκρουση ξέσπασε όταν ο άνδρας από την Καλιφόρνια τράβηξε ένα κουζινομάχαιρο κατά τη διάρκεια συνομιλίας με την Τσο, γεγονός που ώθησε τον νέο της σύντροφο, τον 26χρονο Σο Νάι Λιν Ου, τον αδελφό της, Τιεν Ου, καθώς και δύο ακόμη άτομα να αρπάξουν όπλα και να του επιτεθούν, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο Κόουλ, ο οποίος δέχθηκε χτυπήματα με μεταλλικό σωλήνα μήκους περίπου ενός μέτρου και μαχαίρι δέκα ιντσών, έμεινε αιμόφυρτος στο έδαφος. Σκληρές εικόνες τον δείχνουν νεκρό στον δρόμο, ενώ οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να τον μετακινήσουν, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

«Το περιστατικό προκλήθηκε από διαμάχη προσωπικής σχέσης», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της περιοχής Μπανγκ Μοντ, συνταγματάρχης Σοντσάι Πουνπο. «Ο νεκρός δεν μπορούσε να αποδεχτεί τον χωρισμό και ακολουθούσε συνεχώς την πρώην σύντροφό του».

«Την ημέρα του συμβάντος φέρεται να έβγαλε μαχαίρι, προκαλώντας τους υπόπτους να επέμβουν και να του επιτεθούν. Οι ύποπτοι ισχυρίστηκαν ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν, όμως η κατάσταση ξέφυγε και έχασαν τον έλεγχο».

Ένας από τους φερόμενους δράστες τραυματίστηκε επίσης από μαχαίρι κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο, ενώ η αστυνομία ανέκτησε από το σημείο τον σωλήνα και το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση.

Και οι τέσσερις άνδρες –οι άλλοι δύο ταυτοποιήθηκαν ως Σο Κιάου Γουίν Τουν και Σο Κιάου Χτουντ Πάινγκ– συνελήφθησαν και κατηγορούνται από κοινού για «επίθεση που προκάλεσε θάνατο», σύμφωνα με το δημοσίευμα. Οι αστυνομικοί περιέγραψαν τον Κόουλ ως άνεργο, βαρύ πότη και επιθετικό μοναχικό άνθρωπο που δεν μπορούσε να αποδεχτεί τον χωρισμό. «Οι συγγενείς της γυναίκας δεν ενέκριναν τη σχέση της με τον Αμερικανό και προσπαθούσαν να τους χωρίσουν», δήλωσε ο Πουνπο.

«Περιγραφόταν ως επιθετικός, επιρρεπής σε εκρήξεις και βαρύς πότης. Τanto η οικογένεια της γυναίκας όσο και ο Αμερικανός διέμεναν στο ίδιο συγκρότημα διαμερισμάτων. Είχαν προηγηθεί συγκρούσεις μεταξύ του ίδιου και συγγενών της».

Ανήσυχοι γείτονες, που συχνά άκουγαν το ζευγάρι να φωνάζει και να τσακώνεται, ανέφεραν ότι ο Κόουλ ζούσε μόνος για μήνες σε διαμέρισμα στην Ταϊλάνδη, αφού η Τσο μετακόμισε λόγω φερόμενης παρενόχλησης μετά τον χωρισμό.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε συντονισμό με την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς η έρευνα συνεχίζεται.