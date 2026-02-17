Σε αναθεώρηση της ορολογίας που χρησιμοποιείται σε εκθεσιακά πάνελ και χάρτες προχώρησε το Βρετανικό Μουσείο, αφαιρώντας σε ορισμένες περιπτώσεις αναφορές στην «Παλαιστίνη» και σε άτομα «παλαιστινιακής καταγωγής». Η απόφαση ελήφθη έπειτα από παρεμβάσεις της οργάνωσης UK Lawyers for Israel (UKLFI), η οποία έκανε λόγο για «ιστορικές ανακρίβειες».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της UKLFI, η οργάνωση απέστειλε επιστολή προς τον διευθυντή του μουσείου, Νίκολας Κουλινάν, εκφράζοντας ανησυχίες ότι σε χάρτες και περιγραφές γινόταν αναδρομική χρήση του όρου «Παλαιστίνη» για ιστορικές περιόδους κατά τις οποίες -όπως υποστηρίζει- δεν υπήρχε αντίστοιχη πολιτική οντότητα. Κατά την οργάνωση, η ενιαία χρήση της ονομασίας σε βάθος χιλιετιών «διαγράφει ιστορικές μεταβολές» και δημιουργεί «ψευδή εντύπωση συνέχειας».

Η UKLFI ζήτησε την αντικατάσταση της ορολογίας με ιστορικά ακριβέστερους όρους, όπως Χαναάν, τα Βασίλεια του Ισραήλ και του Ιούδα ή Ιουδαία, ανάλογα με την εξεταζόμενη περίοδο.

Απαντώντας, εκπρόσωπος του Βρετανικού Μουσείου ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία επανεξέτασης και επικαιροποίησης των ενημερωτικών πάνελ «κατά περίπτωση». Όπως επισημάνθηκε, στην αίθουσα του Λεβάντε -η οποία καλύπτει την περίοδο 2000-300 π.Χ.- τα κείμενα έχουν ήδη αναθεωρηθεί, ώστε να περιγράφουν αναλυτικότερα την ιστορία της Χαναάν και την άνοδο των βασιλείων του Ιούδα και του Ισραήλ. Παράλληλα, νέο κείμενο για τους Φοίνικες τοποθετήθηκε στις αρχές του 2025.

Μεταξύ των αλλαγών που αναφέρθηκαν περιλαμβάνεται και η αντικατάσταση της φράσης «παλαιστινιακής καταγωγής» με «χαναανιτικής καταγωγής» σε πάνελ της αιγυπτιακής συλλογής.

Το μουσείο διευκρίνισε επίσης ότι στους χάρτες που απεικονίζουν αρχαίες πολιτισμικές περιοχές χρησιμοποιείται ο όρος «Χαναάν» για το νότιο Λεβάντε κατά τη δεύτερη χιλιετία π.Χ., ενώ σε χάρτες με σύγχρονα σύνορα ακολουθείται η ορολογία του ΟΗΕ, όπως Γάζα, Δυτική Όχθη, Ισραήλ και Ιορδανία. Ο όρος «Παλαιστίνιος», σύμφωνα με την ίδια πηγή, χρησιμοποιείται ως πολιτισμικός ή εθνογραφικός προσδιορισμός όπου κρίνεται σκόπιμο, σύμφωνα με το Times of Israel.

Ωστόσο, οι αλλαγές προκάλεσαν αντιδράσεις, με χιλιάδες πολίτες να υπογράφουν διαδικτυακό ψήφισμα ζητώντας την επαναφορά της προηγούμενης διατύπωσης.

Η υπόθεση αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη συζήτηση γύρω από την ιστορική ορολογία και τον τρόπο παρουσίασης της ιστορίας σε μεγάλα πολιτιστικά ιδρύματα. Η UKLFI χαιρέτισε την πρόθεση του μουσείου να επανεξετάσει όρους που -όπως υποστηρίζει- ενδέχεται να είναι ανακριβείς ή να δημιουργούν παρερμηνείες, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα αφορά ευρύτερα τον τρόπο με τον οποίο τα μουσεία και οι πολιτιστικοί οργανισμοί διαχειρίζονται την ιστορική μνήμη και την ορολογία.